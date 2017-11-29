Российские физики создали нанолинзы для солнечных батарей

Новое покрытие также повышает коэффициент полезного действия солнечных батарей примерно на 20 процентов.

По словам Михаила Омельяновича из Университета ИТМО, три года назад сотрудники покрыли поверхность батареи микросферами, однако они отражали довольно много света. Тогда ученые решили убрать верхнюю часть сферы и сделать своеобразную линзу, которая будет фокусировать свет в батарее.

«Пытаясь сделать ее, мы нашли более изящное решение. В итоге, конечная структура превзошла наши ожидания, основанные на теоретических расчетах», ‒ сказал Михаил Омельянович.

Первые успехи обнадежили физиков, и через некоторое время они подобрали оптимальную форму нанонастиц – каплевидная линза, и размер – чуть меньше микрона, сообщает «Научная Россия».

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