Российские физики построили быстрый генератор случайных чисел

В качестве источника случайности устройство использует процесс поглощения фотонов атомами фотоумножителей
Для шифрования информации необходимо сгенерировать ключ, то есть случайную последовательность нолей и единиц.
Получить эту последовательность можно с помощью генератора псевдослучайных чисел, который вычисляет по заданному правилу и начальному числу последовательность, похожую на случайную.
Проблема таких последовательностей в том, что если разгадать правило, по которому генератор находит следующее число, легко предсказать, что он будет выдавать.
Российские физики придумали и реализовали на практике способ быстро получать случайные последовательности чисел, используя случайность процесса поглощения фотона атомом.
При повторении опыта ученые обнаружим, что иногда фотоумножитель регистрирует ток несколько раз подряд, а иногда ничего не регистрирует.
Чтобы повысить точность и избежать остаточных пульсаций в фотоумножителях после регистрации фототока они использовали массив из 1156 фотоумножителей размером 32×32 микрометра каждый. В качестве источника фотонов физики взяли лазерный диод, излучающий свет на длине волны 405 нанометров.
В итоге построенный физиками прибор позволял получать последовательности случайных чисел со скоростью 75 мегабит в секунду, пишет N+1.Далее в рубрике Российские физики нашли способ защиты самолетов от обледененияСотрудники Института физической химии и электрохимии РАН в Москве создали новую методику защиты обшивки самолетов и кузова машин от обледенения Читайте в рубрике «Технологии» В Ижевске представили Карту событийного туризмаСпорт, инвестиции и классическая музыка: в Удмуртии прошла презентация Карты событийного туризма на 2018 год
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