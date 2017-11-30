Российские физики построили быстрый генератор случайных чисел

Для шифрования информации необходимо сгенерировать ключ, то есть случайную последовательность нолей и единиц.

Получить эту последовательность можно с помощью генератора псевдослучайных чисел, который вычисляет по заданному правилу и начальному числу последовательность, похожую на случайную.

Проблема таких последовательностей в том, что если разгадать правило, по которому генератор находит следующее число, легко предсказать, что он будет выдавать.

Российские физики придумали и реализовали на практике способ быстро получать случайные последовательности чисел, используя случайность процесса поглощения фотона атомом.

При повторении опыта ученые обнаружим, что иногда фотоумножитель регистрирует ток несколько раз подряд, а иногда ничего не регистрирует.

Чтобы повысить точность и избежать остаточных пульсаций в фотоумножителях после регистрации фототока они использовали массив из 1156 фотоумножителей размером 32×32 микрометра каждый. В качестве источника фотонов физики взяли лазерный диод, излучающий свет на длине волны 405 нанометров.

В итоге построенный физиками прибор позволял получать последовательности случайных чисел со скоростью 75 мегабит в секунду, пишет N+1.

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