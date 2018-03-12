Российские физики попытались взломать квантовую сеть
© Фото : Пресс-служба Университета ИТМО

© Фото : Пресс-служба Университета ИТМО

Ученые создали первую «рабочую» междугороднюю линию квантовой связи и убедились в ее надежности

Ученые из Лаборатории квантовой информатики Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики совместно с коллегами из Казани создали первую «рабочую» междугороднюю линию квантовой связи, объединившую две электрических подстанции в Ленинградской области.

В ходе испытаний ученые попытались взломать линию квантовой связи, однако потерпели неудачу.

«Успех испытаний подтверждает, что метод, реализованный в нашем комплексе, обеспечивает эффективность, экономичность и непревзойденный уровень безопасности», - заявил руководитель Лаборатории квантовой информатики Университета ИТМО Антон Глейм.

По его словам, феномен квантовой запутанности является основой современных квантовых технологий. 

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