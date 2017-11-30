Российские физики нашли способ защиты самолетов от обледенения

Для достижения эффекта поверхность покрывают особым узором при помощи лазера.

Благодаря расположенным на листьях лотоса микроскопическим бугоркам вода быстро стекает с поверхности листьев, унося с собой частицы грязи. За последние годы физики предприняли несколько попыток создать краску или пленку, которые бы работали таким же образом, как и поверхность листа растения.

Людмила Бойнович из Института физической химии и электрохимии РАН в Москве, одна из создателей покрытия, пояснила, что примером идеальной водоотталкивающей поверхности, не подверженной загрязнению, являются листья растений, так называемый «эффект лотоса».

По ее словам, взяв за основу природные свойства листвы, физики предприняли несколько попыток создать краску или пленку, способную работать таким же образом, как и поверхность листа растения.

Российские ученые также задумались о том, можно ли применять подобную методику и для защиты металлических поверхностей от обледенения и провели серию экспериментов со сплавами алюминия и магния, покрывая их различными видами узоров при помощи лазера, затем обрабатывали различными химикатами и изучали их водоотталкивающие и механические свойства.

Через некоторое время ученым удалось создать новый тип гибридного покрытия, который одновременно и отталкивал лед и воду, и отличался высокой прочностью, сообщает журнал ACS Nano.

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