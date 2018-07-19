Российские физики изготовили уникальный источник света для работы в условиях космоса
pixabay

pixabay

В качестве материала ученые использовали висмутовое оптоволокно, которое выдерживает высокую радиацию и низкие температуры

Физики из России создали источник света на основе оптоволокна, который сможет работать в космосе и не разрушаться под воздействием радиации.

По словам сотрудника Научного центра волоконной оптики РАН Сергея Фирстова, висмутовое оптическое волокно не имеет зарубежных аналогов. Оно представляет собой нити из пластика или стекла, которые проводят не электричество, а пучки света.

Массовое применение конструкция нашла в передаче интернет-сигнала. Оптоволокно также используется при создании датчиков, лазеров, источников света.

Специалисты Научного центра волоконной оптики создали источник инфракрасного излучения, состоящий из оптических волокон с ионами висмута.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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