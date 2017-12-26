Российские физики изготовили прибор для измерения магнитного потока

Ученые из МФТИ, Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН и Университета Роял-Холлоуэй изготовили прибор, чувствительность которого почти в тысячу раз превышает чувствительность СКВИДов, используемых для точных измерений очень маленьких магнитных полей.

Сверхпроводящие квантовые интерферометры - СКВИДы – используются, например, для измерения сигналов, которые вырабатывает человеческий мозг. В основе этих интерферометров лежит эффект Джозефсона, который заключается в том, что соединение двух сверхпроводников тонким слоем диэлектрика приведет к тому, что куперовские пары будут туннелировать через него, и в результате через соединение потечет сверхпроводящий ток. Такое соединение называют джозефсоновским контактом, а ток, текущий через него — джозефсоновским током.

Сам интерферометр состоит из сверхпроводящего кольца, разделенного двумя джозефсоновскими контактами. Если пропускать через это кольцо электрический ток, на входе в него электроны будут разделяться и интерферировать.

Группа ученых под руководством Владимира Гуртового изготовила и изучила устройство, чувствительность которого превышает чувствительность СКВИДов более чем в тысячу раз.

В отличие от обычного СКВИДа, новый интерферометр имеет не одно, а два сверхпроводящих кольца, соединенных джозефсоновскими контактами. Из-за этого устройство чувствует изменение квантового числа n в каждом из колец.

Для изготовления данного прибора исследователи использовали технику теневого испарения.

Физики отмечают, что изготовленное ими устройство можно использовать не только для измерения магнитного поля, но и просто для детектирования квантовых состояний сверхпроводящих колец, сообщает N+1.

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