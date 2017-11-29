Российские боевые роботы не смогут восстать против человека
© пресс-служба «Рособоронэкспорта»

© пресс-служба «Рособоронэкспорта»

Созданные в России боевые роботы никогда не смогут восстать против человека, так как разработчики лишили их возможности самостоятельно принимать решение о поражении цели

По словам Дмитрия Остапчука - главы предприятия 766 УПТК, выпускающего комплексы «Уран», случаев «восстания» роботов у конкурентов было уже очень много.

Он пояснил, что ошибки программирования могут привести к тому, что робот будет представлять опасность для человека.

«Не дай Бог он может начать стрелять не в ту сторону или поехать не на того, на кого его направили», — сказал Остапчук в беседе с «РИА Новости», однако не уточнил, о каких государствах или моделях беспилотной боевой техники идет речь.

При этом, директор УПТК отметил, что у российских военных нет альтернатив, кроме как развивать использование роботов, так как скорость их «мышления» и физическая сила многократно превышают человеческие возможности.

Боевой робот «Уран», разработанный УПТК, использовался в Сирии для разминирования Пальмиры.

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