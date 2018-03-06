Российские биологи нашли способ «отложить» клеточную смерть
Открытие поможет создать лекарство от рака
Группа российских ученых из МГУ и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН выяснили, что процесс самоуничтожения клеток человека можно остановить. В дальнейшем это поможет создать лекарство от онкологии.
Специалисты изучили принцип работы белков кавеолин-1 и FasL, с их помощью раковые клетки убивают сами себя.
При взаимодействии кавеолина-1 с содержанием «зараженной» клетки – происходит «торможение» клеточной смерти.
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