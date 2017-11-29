Российские биологи изучили клеточный каннибализм в раковых опухолях
pixabay.com

pixabay.com

Работа велась в сотрудничестве с учеными из Национального института злокачественных новообразований (США)

Биологи из МГУ им. М.В. Ломоносова изучили все стадии процесса гибели клеток, при котором одна клетка внедряется в другую и переваривается ею и сделали выводы, имеющие большую значимость в борьбе с раком.

Как отмечают ученые, энтоз – один из видов клеточного каннибализма. Процесс представляет собой уничтожение одной клетки другой. В нем участвуют те клетки, которые способны прикрепляться друг к другу. Чаще всего ими являются опухолевые клетки, которые поглощают как себе подобных, так и здоровых.

Исследователи выяснили, что энтоз состоит из пяти стадий. При переходе от одной стадии к другой меняются формы клеток.

Один из авторов разработки, доктор биологических наук, заведующий кафедрой клеточной биологии и гистологии биологического факультета МГУ Галина Онищенко сказала: «Мы продемонстрировали, что энтоз возможен не только при росте клеток в суспензионном состоянии (во взвешенном состоянии в жидкой среде), но и при прикреплении их к субстрату и друг к другу. Мы впервые обнаружили стадийность этого процесса и возможность воздействия на определенные стадии».

Для того, чтобы запустить процесс энтоза с помощью химического воздействия, ученые должны доказать его возможность при взаимодействии клеток между собой и понять, как одни клетки внедряются в другие. Необходимость запуска энтоза возникает в том случае, когда раковые клетки устойчивы к веществам, вызывающим их гибель. Ученым еще предстоит выяснить механизмы перехода от одной стадии энтоза к другой и найти способ контролировать клеточную гибель, отмечается на сайте МГУ.

Теги:
События: здоровье
Персоны: ученые
Организации: МГУ
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