Российские и австрийские математики объединились для изучения мнимых чисел
pixabay.com

pixabay.com

Ученые с механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова вместе с австрийскими коллегами объединят усилия для изучения свойств мнимых чисел

Работа пройдет в рамках совместного проекта Российского и Австрийского научных фондов. Он посвящен изучению CR-геометрии – разделу математики, который занимается исследованием свойств вещественных и мнимых чисел.

Данная дисциплина возникла на стыке таких предметов, как комплексный анализ, дифференциальная геометрия, теория дифференциальных уравнений, теория групп и алгебр Ли. Сокращение CR – это первые буквы имен основоположников комплексного анализа Коши и Римана.

Руководитель российского научного коллектива, доктор физико-математических наук, профессор кафедры теории функций и функционального анализа отделения математики механико-математического факультета МГУ Валерий Белошапка пояснил: «И у нас, и у немецких ученых есть определенные достижения и подходы. Они разные. Мы решили объединить свои усилия, ориентируясь на ряд задач, которые интересуют всех специалистов этой области».

Проект «Методы комплексной динамики в CR-геометрии» ученых из МГУ создается в сотрудничестве с математиками их Венского университета. Разработка оказалась в числе победителей российско-австрийского конкурса научных проектов. В нем принимали участие 30 групп исследователей из России и Австрии. Комиссия выделила пять исследований, которые получили поддержку со стороны экспертного сообщества, сообщается на сайте вуза.

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Места: Россия
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