Российские астрономы смоделировали пролет «Посланника» вблизи Солнца
Российские астрономы смоделировали пролет «Посланника» вблизи Солнца

Уникальность этого объекта в том, что он двигался с огромной скоростью

Российские астрономы из Балтийского федерального университета имени И. Канта смоделировали движение астероида Оумуамуа, прибывшего в Солнечную систему из звездной ассоциации созвездия Киля.

Ученым удалось установить, что астероиду несколько миллиардов лет, а на движение с предыдущей звездной «станции» к Солнцу он затратил около 45 миллионов лет.

Открытие было совершено около месяца назад, когда новый астероид длиной около двух сотен метров прошел на расстоянии в 0,25 астрономической единицы от Солнца, приблизившись к нему больше, чем Меркурий.

Уникальность этого объекта в том, что он двигался с огромной скоростью. Так, в момент максимального сближения с Солнцем астероид разогнался до 87 километров в секунду, что в пять раз превышает значение скорости самого быстрого космического аппарата «Новые горизонты».

Приблизившись к земной орбите астероид замедлился до 47 километров в секунду, а к моменту выхода из нашей системы, согласно расчетам, скорость Оумуамуа снизится до 26 километров в секунду.

Российские астрономы выдвинули гипотезу, что астероид не принадлежит Солнечной системе. Анализ показал, что объект прибыл в Солнечную систему откуда-то из звездной ассоциации созвездия Киля.

Впервые астероид увидели гавайские астрономы, однако они приняли его за комету из-за вытянутой формы. Именно им астероид обязан своим названием. С гавайского «оумуамуа» переводится как «посланник», сообщает «РИА Новости». 

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