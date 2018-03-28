У россиянок выявили предрасположенность к ишемии

Повышенный риск развития ИБС обнаружен на генетическом уровне
Исследование с участием свыше 1,3 тысячи добровольцев провели курские, белгородские и томские ученые. Примерно у половины участников наличествовали явные признаки ишемической болезни сердца (ИБС). Остальные не имели признаков каких-либо хронических заболеваний и вошли в состав контрольной группы.
У участников исследования были взяты образцы крови, которые анализировались на предмет содержания глюкозы, свободного холестерина и липопротеинов высокой и низкой плотности («хороший» и «плохой» холестерин). Путем заполнения анкет специалисты также получили данные о привычках и наследственности испытуемых.
Анализируя полученные сведения, ученые установили, что рис развития ИБС возрастает в полтора-два раза, если родственники человека страдали от этого же недуга или сахарного диабета. К тому же у лиц с признаками ИБС выявлен повышенный уровень глюкозы и холестерина в крови.
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