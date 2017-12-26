Россияне сравнили Навального с Шурыгиной

Прошедший год окончательно утвердил Алексея Навального в роли интернет-героя для категории лиц «До 16-ти и младше»…

Игроки онлайн-викторины «Интуит» получили возможность поучаствовать в социальном опросе на тему – «О чем (или о ком) Вы бы не хотели услышать в 2018 году?».

На выбор предлагается девять персонажей «отечественной эстрады» с различными оттенками раздражения общественности. Также в комментариях можно указать свой вариант или объект ненависти или смертной скуки.

Список «кандидатов на расстрел» получился довольно плотным в процентном отношении голосов. Нет явного лидера, масса персонажей буквально ежедневно кишит в информационном пространстве и не дает покоя гражданам России спокойно спать своей навязчивостью, и по большей части, бессмысленностью.

Первое место заняла Диана Шурыгина, сексуальный скандал вокруг которой подхватил и размазал по куску хлеба «Первый канал», после чего решил впихнуть его во рты своих телезрителей, выдавая его за изысканность продукта с приятным послевкусием.



Фото: «Первый канал»

Общество хоть и активно смотрело, но, в итоге, отвергло саму идею и «масштаб личности» Дианы Шурыгиной, после чего даже телеведущий Андрей Малахов стал объектом критики со стороны зрителей. Интернет-сообщество и вовсе вывернуло наизнанку все подноготную скандала, обвинив девушку в «подставе» и зарабатывании денег на чужой беде.

Второе место у Ксении Собчак с ее 13,4% голосов.

Выдвижение Ксении на выборы президента России в 2018 году вызывало самую различную реакцию общественности – от холодной улыбки до откровенного бешенства и плевков в экран. Многие успели устать от телеведущей с ее появлением на телеканалах и в интернете с программой политической агитации.



Фото: Соцсети

Но Ксения Собчак свое дело знает – кто, зачем и почему дал ей пространство для подобных манипуляций – свою работу она выполняет ответственно, без оглядки на злословие.

Третье место у «США и Евросоюза», новости о которых набили оскомину у 12,6% респондентов.



Фото: Соцсети

Тут, как говорится, без комментариев.

Телеведущая Ольга Бузова заняла четвертую строчку жертв срыва нервной системы голосующих с 12,1%.

Вынося на всеобщее обозрение «личное белье», Ольга Бузова закрепила на себе ярлык девушки ветреной, «показушной» и недалекой. Даже ее музыкальное творчество вызывает усмешку у большинства любителей эстрады, не говоря уже про скандальную передачу «Бабий бунт» на все том же «Первом канале», который и сам цепляется за уходящего зрителя всеми мыслимыми и немыслимыми способами, оставляя в дураках не только себя, но и своих ведущих.



Фото: Соцсети

Пятое место у Алексея Навального, собравшего 11,3%.

Падающий интерес к предмету деятельности оппозиционера, а также в виду его очевидной «неприкасаемости» со стороны российских властей породили массу идей в существовании данного человека на политическом олимпе страны. Перечислять их очень долго, но искушенный читатель может провести как минимум несколько параллелей и сделать соответствующие выводы.



Фото: Соцсети

Одна из главных версий касается Кремля и его «многоходовочек» с использованием политических технологий, над которыми трудится не один институт в стране, другая же – один из тех фактов, что Алексей Навальный, по рекомендации Гарри Каспарова, проходил полугодовое обучение в Йельском университете по программе «Yale World Fellows», в учебный план которой входит курс об исключительности и доминанте американской нации над остальным миром.

Шестое место – рэп-баттлы с их 9,3%.

Интернет-сообщество познакомило российский народ со странным явлением культуры, которое выражает свое мироощущение посредством речевок раздутого «эго» его участников под сомнительный музыкальный аккомпанемент, несущий в себе элементы афроамериканского рэпа. Подобный «компот» подается как некая философская «грызня» Сократа и Диогена, хотя об уровне образования некоторых участников рэп-баттла не хочется даже задумываться.



Фото: Соцсети

Также не совсем ясен смысл и цель данной инсталляции – поскольку все результаты действа забываются так же быстро, как проносятся фразы участников «битвы», в которой нет границ цензуры, и у неподготовленного слушателя сия симфония может вызвать не только душевную, но и вполне физическую боль за искусство и культуру.

Седьмое место занял уже всемирно известный «маг и чародей» министр спорта РФ Виталий Мутко. Его процент – 3,7.

В последние месяцы года скандал вокруг Международного Олимпийского комитета (МОК) и российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Южную Корею в 2018 году под нейтральным флагом, изрядно поднадоел некоторым гражданам страны.

Многие видят в произошедшем скандале не только происки США и Евросоюза, пытающихся оказать давление на Россию любыми способами, но вину нашего ведомства с его участием в системе, где победить заведомо было невозможно, а наличие допинга у некоторых спортсменов РФ все же доказано было.

Министр с его витиеватыми речами и с отсутствием признания ошибок вогнал в тоску определенную часть голосовавших вполне оправдано.

Восьмое место занял блокчейн – всего лишь 2,4% голосов.

Девятая строчка досталась Григорию Родченкову – 2,2%. Российский химик-аналитик, специалист по анализу биологических образцов и выявлению допинга, оказался замешан в скандале российских спортсменов. Он обвиняется в работе на США, и СМИ активно мусолили эту тему почти целый месяц, отчего граждане также немного подустали.

Но, закончить всё же хочется на позитивной ноте…

Большая игра и море призов ждут Вас в онлайн-викторине «Интуит»! С наступающим!

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Умная Россия»