Россияне рассказали о самом желанном подарке

Уникальная возможность самим выбрать себе подарок на Новый Год была предложена пользователям социальной сети «ВКонтакте».



Читателям предлагалось выбрать один из девяти желанных новогодних подарков, а также поделиться с пользователями своей мечтой в комментариях.



Первое место заняла, как ни странно, криптовалюта с 20,6%.





Фото: Соцсети



Данный выбор говорит об экономической подкованности аудитории, ведь если тема и не совсем нова, все же требует скрупулезного изучения, чтобы вникнуть, и тем более, чтобы заработать.



Второе место с 14,9% голосов занял вариант «Билеты в Большой театр».





Фото: Соцсети



Такой выбор не может не радовать, ведь данная аудитория резко контрастирует с предыдущей своей гуманитарной составляющей, и значит – культивирует искусство, культуру и образование.



Третье место заняли игроманы – вариант «Sony PlayStation 5» выбрали 13,7% читателей.



Новая модель приставки обещает появиться в 2018 году, и поклонники компьютерных игр страстно ждут от нее новых возможностей и прорыва в индустрии.



Четвертое место также у новой модели, но на этот раз – смартфона «iPhone 9», за который проголосовало 12%.





Фото: Соцсети



Гаджеты окончательно поселились в домах и карманах пользователей во всем мире, а фанатичность «яблочников» в этой сфере переплюнуть не может никто.



Пятое место получил вариант «Вязаный жакет» - его жаждут получить 11,4% читателей.



Зимняя обновка с новогодним подтекстом является ярким примером предчувствия не только наступающих январских холодов, но и домашнего праздничного настроения с бокалом шампанского или чашкой чая.



Шестое место снова занял гаджет. Только теперь это модель нового смартфона «Samsung Galaxy S9» с 9,1%.



Не все мечтают получить в подарок новинки от «Apple», что говорит о настоящей конкуренции в мире электроники, а значит – ее развитии. Выбирать приходится каждому самому, в зависимости от предпочтений функционала, дизайна и работоспособности гаджета.



«Очки дополненной реальности» желают получить 5,7% читателей, они также пополняют ряды любителей электроники в нашей стране.



Вариант «Ювелирные украшения» заняли восьмую строчку желанных подарков с 3,4% голосов.



Отрадно, что женщины еще хотят получать ценные подарки не в качестве гаджетов, чтобы уходить все дальше от реальности, а наоборот – заявлять о себе в этом мире, покоряя его своей красотой и индивидуальностью.



Опрос проводился среди участников онлайн-викторины «Интуит».

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