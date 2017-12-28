Россияне рассказали о самом желанном подарке
Россияне рассказали о самом желанном подарке

Почему билеты в театр оказались важнее «айфона»?

Уникальная возможность самим выбрать себе подарок на Новый Год была предложена пользователям социальной сети «ВКонтакте».

Читателям предлагалось выбрать один из девяти желанных новогодних подарков, а также поделиться с пользователями своей мечтой в комментариях.

Первое место заняла, как ни странно, криптовалюта с 20,6%.


Фото: Соцсети

Данный выбор говорит об экономической подкованности аудитории, ведь если тема и не совсем нова, все же требует скрупулезного изучения, чтобы вникнуть, и тем более, чтобы заработать.

Второе место с 14,9% голосов занял вариант «Билеты в Большой театр».


Фото: Соцсети

Такой выбор не может не радовать, ведь данная аудитория резко контрастирует с предыдущей своей гуманитарной составляющей, и значит – культивирует искусство, культуру и образование.

Третье место заняли игроманы – вариант «Sony PlayStation 5» выбрали 13,7% читателей.

Новая модель приставки обещает появиться в 2018 году, и поклонники компьютерных игр страстно ждут от нее новых возможностей и прорыва в индустрии.

Четвертое место также у новой модели, но на этот раз – смартфона «iPhone 9», за который проголосовало 12%.


Фото: Соцсети

Гаджеты окончательно поселились в домах и карманах пользователей во всем мире, а фанатичность «яблочников» в этой сфере переплюнуть не может никто.

Пятое место получил вариант «Вязаный жакет» - его жаждут получить 11,4% читателей.

Зимняя обновка с новогодним подтекстом является ярким примером предчувствия не только наступающих январских холодов, но и домашнего праздничного настроения с бокалом шампанского или чашкой чая.

Шестое место снова занял гаджет. Только теперь это модель нового смартфона «Samsung Galaxy S9» с 9,1%.

Не все мечтают получить в подарок новинки от «Apple», что говорит о настоящей конкуренции в мире электроники, а значит – ее развитии. Выбирать приходится каждому самому, в зависимости от предпочтений функционала, дизайна и работоспособности гаджета.

«Очки дополненной реальности» желают получить 5,7% читателей, они также пополняют ряды любителей электроники в нашей стране.

Вариант «Ювелирные украшения» заняли восьмую строчку желанных подарков с 3,4% голосов.

Отрадно, что женщины еще хотят получать ценные подарки не в качестве гаджетов, чтобы уходить все дальше от реальности, а наоборот – заявлять о себе в этом мире, покоряя его своей красотой и индивидуальностью.

Опрос проводился среди участников онлайн-викторины «Интуит».

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