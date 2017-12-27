Россияне назвали любимые новогодние фильмы

Несмотря на огромные кассовые сборы и мощнейший пиар, серия фильмов «Ёлки» заняла лишь восьмое место из девяти в списке «лучших новогодних фильмов».

Игроки онлайн-викторины «Интуит» от портала «Русская Планета» поучаствовали в праздничном опросе и назвали свой самый любимый новогодний фильм.

Лидером опроса стала сказочная картина «Морозко», набравшая 21,9% голосов.



Кадр из к/ф «Морозко»

Советский музыкальный фильм, поставленный в 1964 году режиссером Александром Роу по мотивам русских народных сказок, получился поистине волшебным, с когортой прекрасных актеров, и свое лидерство в рейтинге полностью оправдывает.

Второе место с небольшим отставанием занял фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» - 18,7%.



Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Культовая комедия с элементами драмы и злободневности остается актуальной до сих пор. И если в современном мире попасть по ошибке в самолет, в принципе, невозможно, то плановую застройку с однотипной и безвкусной архитектурой можно встретить и поныне в любом российском городе.

Третье место у американской комедии «Один дома» - 15,9%.

Рождественский комедийный фильм 1990 года, снятый режиссером Крисом Коламбусом, стал классикой практически сразу после своего выхода не только на экранах США.



Кадр из к/ф «Один дома»

Россиянам фильм полюбился своей атмосферностью, наличием юмора и внутренней теплоты, оставаясь новогодним хитом уже многие годы. Впрочем, и вторая часть фильма продолжает хорошую традицию первого.

Четвертое место у картины «Вечера на хуторе близ Диканьки», собравшей 15,2% голосов.

Советский художественный фильм-сказка, поставленный на Московской киностудии имени М. Горького в 1961 году режиссером Александром Роу.

Экранизация повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» поставлена «мастером киносказки», отчего вызывает восторг зрителя, и считается одним из лучших фильмов по книгам великого русского писателя.

Картина «Чародеи» набрала 9,2% и разместилась на пятой строчке рейтинга.

Советская музыкально-комедийная двухсерийная киносказка режиссера Константина Бромберга по сценарию братьев Стругацких вышла на экраны в 1982 году, и стала по-настоящему новогодней картиной для большинства россиян.

Фильм с прекрасными советскими актерами, наполнен интересным сюжетом и праздничным настроением.

Картина Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» собрала 6,7% голосов и заняла шестую строку.

Это первый фильм знаменитого режиссера, вышедший на большой экран кинотеатров, и вторая роль Людмилы Гурченко в кино.

Костюмированный новогодний карнавал с прекрасным и добрым юмором стал классикой кино и навсегда полюбился как гражданам СССР, так и россиянам.

Музыкальная сказка «Новогодние приключения Маши и Вити», снятая в 1975 году Игорем Усовым и Геннадием Казанским, и по сей день наполняет юные сердца атмосферой счастья и праздника.

Картина набрала 3,7% и расположилась на седьмой строчке.

Серия современных новогодних картин «Елки» от Тимура Бекмамбетова и компании набрала в рейтинге любимых фильмов лишь 3,4%, и оказалась почти в самом низу списка.

Что не очень удивительно – конкурировать с советским кинематографом современное кино не сможет еще долго, хотя бы по причине коммерциализации всех проектов, а также отсутствия внятного сюжета и достойной игры актеров.

Фильмы «Елки» скорее напоминают сабантуй друзей, которые решили поснимать на камеру свои приключения, заручившись лишь своей популярностью на телевидении, но закрепиться в сердцах зрителя пока так и не смогли.

На девятой строчке – «Снежная королева», набравшая 0,7% голосов.

Здесь у участников опроса, возможно, возникла путаница с версиями картины. Ведь если классическая «Снежная королева», снятая Геннадием Казанским в 1966 году, стала хитом на все времена, то более поздние версии 1986 и 00-х годов столь большой популярности уже не имели.

Советский цветной фильм-сказка с элементами мультипликации и куклами является настоящим шедевром советского и мирового кинематографа.

Хочется отметить, что в топ-листе оказались сразу три режиссера, чьи фильмы попали в рейтинг дважды: Эльдар Рязанов с «Иронией судьбы» и «Карнавальной ночью», Геннадий Казанский с «Новогодними приключениями Маши и Вити» и «Снежной королевой», а также неповторимый Александр Роу с картинами «Морозко» и Вечера на хуторе близ Диканьки».

Редакция издания «Русская Планета» поздравляет своих читателей с наступающим Новым Годом, и сердечно благодарит за участие во всех опросах, которые проводились в рамках онлайн-викторины «Интуит»!

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