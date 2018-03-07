Россиян обяжут есть йодированный хлеб

Министерство здравоохранения России выступило за добавление в хлебобулочные изделия йодированной соли.

В подготовленном ведомством проекте федерального закона говорится о добавлении йода в хлеб в обязательном порядке.

«Хлебобулочные изделия, используемые в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях культуры и воинских частях должны быть произведены с использованием пищевой поваренной соли, обогащенной йодатом калия», — говорится в документе.

Согласно медицинской статистике, россияне испытывают дефицит йода в организме, что ведет к ухудшению здоровья.

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