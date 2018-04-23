Россия создаст для Анголы спутник с функцией «интернета вещей»

В России создадут новый ангольский спутник связи под названием Angosat-2, он будет отличаться от своего предшественника усовершенствованными техническими характеристиками. Об этом сообщил министр связи и информационных технологий Анголы Хосе Карвалью да Роша.

23 апреля стало известно о том, что спутник Angosat-1, запущенный в декабре 2017 года, вышел из строя. Он был застрахован российскими компаниями на 121 млн долларов. После выведения спутника на орбиту связь с аппаратом была потеряна.

«Телекоммуникационный спутник, строительство которого начнется во вторник, будет более сложным и будет иметь пропускную способность выше, чем Angosat-1, потому что сегодня нам нужно больше услуг, больше интернета, больше данных», - сказал Карвалью да Роша.

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