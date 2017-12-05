В Россия создана инновационная инвалидная коляска
В Россия создана инновационная инвалидная коляска

Специалисты НИЦ «Курчатовский институт» разработали для людей с ограниченными физическими возможностями коляску, управляемую сигналами мозга и взглядом.

Сотрудник института Вадим Ушаков рассказал «Известиям», что в создании прототипа транспортного средства для инвалидов принимали участие дети с инженерными способностями.

Коляска снабжена монитором, содержащим команды для управления. Запускать и переключать их можно с помощью взгляда. Специальный шлем, улавливающий биотоки мозга, позволяет управлять устройством силой мысли.

В настоящее время прототип дорабатывается, ученые хотят снабдить его дополнительными функциями. Например, голосовым управлением, джойстиком. После усовершенствования коляска может быть запущена в серийное производство.

Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
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