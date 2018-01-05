Россия разгадает главную загадку космоса

«Учитывая наши скромные возможности, ожидаем, что удастся зафиксировать в лучшем случае от трех до пяти подобных вспышек за год наблюдений. С другой стороны, даже если мы сможем найти хотя бы одно событие на частотах, где ведутся поиски, это радикально поменяет понимание природы данных сигналов», — заявил астроном из Специальной астрофизической обсерватории РАН Сергей Трушкин.

Он также отметил, что еще 50 лет назад эти таинственные явления невозможно было зафиксировать, так как не было столь качественной радиоаппаратуры, которая существует сегодня.

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения, случайно открытых во время наблюдений за радиопульсарами при помощи австралийского телескопа Паркс, астрономы заговорили в 2007 году.

«Они были открыты при помощи Паркс только после обновления его детекторов, позволивших первооткрывателям понять, что эти сигналы являются не помехами, родившимися на Земле, а вспышками из далеких галактик», — пояснил ученый.

В последующие годы удалось найти следы еще девяти подобных всплесков. Сравнение показало, что они могут иметь искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций.

В 2016 году астрономы пришли к однозначному выводу о том, что формирование или слияние черных дыр, пульсаров и других компактных объектов не могут быть источниками FRB-вспышек.

Необычные свойства этих радиовсплесков, не позволяющие связать их ни со взрывами сверхновых, ни со слияниями черных дыр или пульсаров, заставили ученых задуматься о «сигналах инопланетян».

Летом прошлого года к этим наблюдениям присоединилась Россия, которая обладает одним из самых известных отечественных телескопов РАТАН-600. Уникальные свойства телескопа, как надеются Трушкин и его единомышленники, помогут прояснить природу этих сигналов и окончательно доказать, что их не могут производить «обычные» пульсары.

«Сейчас число теорий, объясняющих подобные всплески, заметно превышает число этих явлений, известных науке», - пояснил ученый.

Во время наблюдений за FRB российский телескоп будет сканировать все ночное небо, следя за каждым его сегментом на протяжении очень небольшого времени. Это позволит, несмотря на скромный угол зрения РАТАН, покрыть достаточно большую область неба.

Пока подобные наблюдения может вести только российский телескоп, однако эти же частоты станут доступными для мегателескопа SKA, постройка которого начнется в ЮАР в следующем году, сообщает «РИА Новости».

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