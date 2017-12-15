Россия проложит туристический маршрут на орбиту
Россия проложит туристический маршрут на орбиту

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» разрабатывает туристический модуль для международной космической станции (МКС).

По словам гендиректора корпорации Владимира Солнцева, в модуле будет шесть отдельных кают с крупными иллюминаторами, позволяющими насладиться видами Земли и космоса. Модуль также будет содержать все необходимые для туристов удобства.

Туристический отсек создадут на основе научно-энергетического модуля который в настоящее время строится по заказу «Роскосмоса». Предполагается, что проект окупит себя в течение семи лет, при условии продления срока эксплуатации МКС, пишут «Известия».

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