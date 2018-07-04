Россия приступила к разработке космического лунного модуля

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» начала разработку модуля для высадки космонавтов на Луне.

В настоящее время специалисты занимаются созданием технического облика лунного комплекса.

При доставке модуля на окололунную орбиту будет использована ракета-носитель сверхтяжелого класса.

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