Россия приступила к разработке космического лунного модуля
Его элементы будут доставляться на окололунную станцию Deep Space Gateway в разобранном виде
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» начала разработку модуля для высадки космонавтов на Луне.
В настоящее время специалисты занимаются созданием технического облика лунного комплекса.
При доставке модуля на окололунную орбиту будет использована ракета-носитель сверхтяжелого класса.
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