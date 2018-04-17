Россия построит «Орбитальный космодром» на базе МКС

МКС станет перевалочным пунктом между Землей и дальним космосом
Российская компания S7 Space - владелец плавучего космодрома «Морской старт» - намерена создать на базе элементов Международной космической станции «орбитальный космодром».
По словам генерального директора компании Сергея Сопова, проект планируется осуществить в 2022-2024 годах.
В планах S7 Space сделать «орбитальный космодром» ключевым элементом перспективной космической транспортной системы «ближний космос – дальний космос».
«МКС станет своего рода перевалочной базой, космопортом, транспортным хабом, если хотите, между Землей и дальним космосом, существенно сокращая общие расходы на организацию таких полетов», - пояснил Сопов, подчеркнув, что таким образом исчезнет необходимость создавать дорогие сверхтяжелые ракеты, возить с собой с Земли топливо и оборудование.
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