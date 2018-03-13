Россия подпишет новое соглашение с Европейской организацией ядерных исследований
Российские ученые примут участие во всех экспериментах на большом адронном коллайдере
Россия в этом году подпишет новое соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (CERN) об участии во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера.
Кроме того, соглашение предусматривает участие российских ученых во всех экспериментах на новой установке.
Кроме того, предполагается оговорить участие CERN в строительстве научных установок в России класса «мегасайнс».
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