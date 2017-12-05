Россия подготовит программу изучения Венеры

Реализация проекта запланирована на 2026-2027 годы. Он предусматривает посадку на Венеру короткоживущего аппарата.

На совещании с участниками проекта «Венера Д» («Венера Долгоживущая») Институт космических исследований определил главную организацию по разработке программы.

Ранее Россия совместно с NASA планировали создать посадочный аппарат с теплостойкой электроникой на базе карбида кремния со сроком работы в несколько суток. Однако этот проект был заморожен из-за недостаточного финансирования.

На программу «Венера Д» в федеральной программе изучения космоса до 2025 года предусмотрено выделение денежных средств в умеренных размерах. Аппараты направят ко второй планете солнечной системы с помощью ракеты-носителя «Агара-5», сообщается на сайте ИКИ РАН.

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