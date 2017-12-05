Россия подготовит программу изучения Венеры

Институт космических исследований РАН разработает программу изучения Венеры при помощи аппарата, который работает только в течение двух часов
Реализация проекта запланирована на 2026-2027 годы. Он предусматривает посадку на Венеру короткоживущего аппарата.
На совещании с участниками проекта «Венера Д» («Венера Долгоживущая») Институт космических исследований определил главную организацию по разработке программы.
Ранее Россия совместно с NASA планировали создать посадочный аппарат с теплостойкой электроникой на базе карбида кремния со сроком работы в несколько суток. Однако этот проект был заморожен из-за недостаточного финансирования.
На программу «Венера Д» в федеральной программе изучения космоса до 2025 года предусмотрено выделение денежных средств в умеренных размерах. Аппараты направят ко второй планете солнечной системы с помощью ракеты-носителя «Агара-5», сообщается на сайте ИКИ РАН.Далее в рубрике Физики из МГУ открыли новое свойство алмазовУченые с физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова обнаружили эффект растяжения алмазов под воздействием электрического поля Читайте в рубрике «Умная Россия» Аритмию можно победитьРецепторы адреналина влияют на мерцательную аритмию
Комментарии