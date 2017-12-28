Россия откроет на Кубе две астрономические обсерватории

В обсерваториях будут следить за потенциально опасными метеоритами и космическим мусором
Россия оборудует на Кубе две современные астрономические обсерватории, в которых установит два полностью автоматизированных телескопа для исследования позиционных, фотометрических и спектральных характеристик различных космических объектов.
Реализация совместного проекта обсуждалась на прошедшем в Москве заседании рабочей группы по сотрудничеству в области науки, технологий и окружающей среде Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Кроме того, российские специалисты посетили планетарий Гаваны, где обсуждалось строительство обсерваторий, сообщает ТАСС.
«Российские и кубинские эксперты уже изучили астроклиматические и метеорологические условия на Кубе с целью понять, где лучше оборудовать обсерватории», - заявила директор Института геофизики и астрономии Марта Родригес.Далее в рубрике Обсерватория на Северном Кавказе получила новый роботизированный телескопОдин из шести роботизированных телескопов для изучения звезд и экзопланет установлены на базе Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН в Карачаево-Черкессии
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