Россия откроет на Кубе две астрономические обсерватории

Россия оборудует на Кубе две современные астрономические обсерватории, в которых установит два полностью автоматизированных телескопа для исследования позиционных, фотометрических и спектральных характеристик различных космических объектов.

Реализация совместного проекта обсуждалась на прошедшем в Москве заседании рабочей группы по сотрудничеству в области науки, технологий и окружающей среде Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Кроме того, российские специалисты посетили планетарий Гаваны, где обсуждалось строительство обсерваторий, сообщает ТАСС.

«Российские и кубинские эксперты уже изучили астроклиматические и метеорологические условия на Кубе с целью понять, где лучше оборудовать обсерватории», - заявила директор Института геофизики и астрономии Марта Родригес.

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