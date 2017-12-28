Россия откроет на Кубе две астрономические обсерватории
pixabay.com

pixabay.com

В обсерваториях будут следить за потенциально опасными метеоритами и космическим мусором

Россия оборудует на Кубе две современные астрономические обсерватории, в которых установит два полностью автоматизированных телескопа для исследования позиционных, фотометрических и спектральных характеристик различных космических объектов.

Реализация совместного проекта обсуждалась на прошедшем в Москве заседании рабочей группы по сотрудничеству в области науки, технологий и окружающей среде Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Кроме того, российские специалисты посетили планетарий Гаваны, где обсуждалось строительство обсерваторий, сообщает ТАСС.

 «Российские и кубинские эксперты уже изучили астроклиматические и метеорологические условия на Кубе с целью понять, где лучше оборудовать обсерватории», - заявила директор Института геофизики и астрономии Марта Родригес.

Теги:
Места: Россия
События: космос, наука
Персоны: ученые
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