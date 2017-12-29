Россия откроет археологическое представительство в Эквадоре

Ректор ДВФУ Никита Анисимов рассказал ТАСС, что в настоящее время данный вопрос согласовывается с министерством иностранных дел.

Он отметил, что дальневосточные археологи уже работают с эквадорскими коллегами на памятнике Реаль-Альто. Данный проект поддерживается Программой по повышению конкурентоспособности вуза среди ведущих научно-образовательных центров.

В рамках исследования российским специалистам удалось найти артефакты, возраст которых может составлять порядка шести тысяч лет. Находки относятся к малоизученному периоду начала заселения Нового света.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»»