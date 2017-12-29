Россия откроет археологическое представительство в Эквадоре
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) намерен открыть свое археологическое представительство в Эквадоре для изучения исторического наследия, находящегося под охраной ЮНЕСКО.
Ректор ДВФУ Никита Анисимов рассказал ТАСС, что в настоящее время данный вопрос согласовывается с министерством иностранных дел.
Он отметил, что дальневосточные археологи уже работают с эквадорскими коллегами на памятнике Реаль-Альто. Данный проект поддерживается Программой по повышению конкурентоспособности вуза среди ведущих научно-образовательных центров.
В рамках исследования российским специалистам удалось найти артефакты, возраст которых может составлять порядка шести тысяч лет. Находки относятся к малоизученному периоду начала заселения Нового света.Далее в рубрике Ученые выводят устойчивый к прорастанию сорт пшеницыРоссийские специалисты обнаружили ген, способный значительно повысить устойчивость пшеницы к преждевременному прорастанию, которое снижает качество урожая. Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Золото исчезает…Найдена причина быстрого разрушения революционных солнечных элементов
Комментарии