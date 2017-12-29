Россия откроет археологическое представительство в Эквадоре
Россия откроет археологическое представительство в Эквадоре

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) намерен открыть свое археологическое представительство в Эквадоре для изучения исторического наследия, находящегося под охраной ЮНЕСКО.

Ректор ДВФУ Никита Анисимов рассказал ТАСС, что в настоящее время данный вопрос согласовывается с министерством иностранных дел.

Он отметил, что дальневосточные археологи уже работают с эквадорскими коллегами на памятнике Реаль-Альто. Данный проект поддерживается Программой по повышению конкурентоспособности вуза среди ведущих научно-образовательных центров.

В рамках исследования российским специалистам удалось найти артефакты, возраст которых может составлять порядка шести тысяч лет. Находки относятся к малоизученному периоду начала заселения Нового света.

Ученые выводят устойчивый к прорастанию сорт пшеницы Далее в рубрике Ученые выводят устойчивый к прорастанию сорт пшеницыРоссийские специалисты обнаружили ген, способный значительно повысить устойчивость пшеницы к преждевременному прорастанию, которое снижает качество урожая. Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Золото исчезает…Найдена причина быстрого разрушения революционных солнечных элементов Золото исчезает…

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО