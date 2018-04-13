Россия и Германия усовершенствуют технологию управления роботами-планетоходами
pixabay.com

pixabay.com

Совместный проект «Контур-3» будет представлен в Роскосмос

Россия и Германия направят совместную заявку в Роскосмос, чтобы осуществить новый эксперимент на Международной космической станции (МКС) по отработке технологии управления роботами-планетоходами.

В рамках проекта ученые проработают систему управления роботами с помощью манипулятора с обратной связью с борта МКС, где установлено автоматизированное рабочее место, обеспечивающее телеуправление роботами на Земле.

В эксперименте примут участие специалисты государственного научного центра РФ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» (ГНЦ РФ ЦНИИ РТК), а также представители Германского центра авиации и космонавтики (DLR).

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Теги:
События: космос, наука
Персоны: ученые
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