Россия добьется от Facebook отмены запрета на рекламу ICO
Российская ассоциация криптовалют и блокчейна готова судиться с популярной соцсетью
Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) будет добиваться от популярной во всем мире американской социальной сети Facebook снятия запрета на рекламу ICO, сообщил президент РАКИБ Юрий Припачкин.
«Мы будем дальше продолжать подготовку судебного процесса, поскольку Facebook не отменила ограничение по рекламе на ICO и бинарные опционы, и додавим компанию до конца», – сказал он, комментируя решение социальной сети снять запрет на рекламу криптовалют.
Президент РАКИБ также выразил мнение, что на решение Facebook повлияли совместные действия российской ассоциации и Евроазиатской ассоциация блокчейна и криптовалют.
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