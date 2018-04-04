В России впервые синтезировали уникальные кристаллы

Сотрудники лаборатории квантовых оптических технологий Физического факультета НГУ, подразделения Стратегической академической единицы «Нелинейная фотоника и квантовые технологии» создали уникальные кристаллы,которые могут быть использованы для широкого спектра задач.

Ученые провели серию уникальных экспериментов по высокоэффективной параметрической генерации на кристаллических структурах, полученных из титанил-фосфата калия (KTP).

Главным достижением стало то, что данные структуры были изготовлены впервые в России.

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