В России утвержден стандарт для разработчиков мобильных приложений

Росстандарт утвердил требования к мобильным приложениям: в них содержится 87 положений для разработчиков сервисов. Об этом сообщил представитель АНО «Российская система качества».

Требования будут носить рекомендательный характер, но при этом должны стать ориентиром для разработчиков. Они касаются производительности, функциональности, удобства пользования и безопасности мобильных приложений.

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