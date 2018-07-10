В России утвержден стандарт для разработчиков мобильных приложений
pixabay

pixabay

Он вступит в действие 1 октября 2018 года, а спустя три года получит бессрочный статус «ГОСТ Р»

Росстандарт утвердил требования к мобильным приложениям: в них содержится 87 положений для разработчиков сервисов. Об этом сообщил представитель АНО «Российская система качества».

Требования будут носить рекомендательный характер, но при этом должны стать ориентиром для разработчиков. Они касаются производительности, функциональности, удобства пользования и безопасности мобильных приложений.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
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