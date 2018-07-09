В России создают самолет-«глушитель» спутников
Прорабатывается возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76
Российские инженеры разрабатывают самолет-«глушитель», способный выводить из строя военные спутники. Новый самолет сменит в Воздушно-космических силах (ВКС) поступающие сейчас на вооружение Ил-22ПП «Порубщик».
По словам источника «РИА Новости» в оборонно-промышленном комплексе, инновационный лайнер получит новое бортовое оборудование для радиоэлектронного подавления наземных, воздушных морских целей. Кроме того, самолет-«глушитель» сможет выводить из строя спутники противника.
Разработчики уже изготовили эскизный проект самолета, который получил название «Порубщик-2».
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