В России создают самолет с эллиптическим фюзеляжем

Российская компания «Фрегат Экоджет» завершила концептуальное проектирование широкофюзеляжного среднемагистрального пассажирского самолета Freejet, заявил руководитель проекта летательного аппарата Александр Климов.

По его словам, лайнер проектируется в рамках концепции «более электрического самолета». Такая концепция предполагает использование на борту самолета большего количества электрических систем, что в конечном итоге позволит значительно снизить массу бортового оборудования.

Кроме того, фюзеляж Freejet планируется выполнить эллиптическим в поперечном сечении, что позволит эффективнее разместить во внутреннем пространстве места для пассажиров и груз.

Александр Климов пояснил «Интерфаксу», что такая схема позволяет снизить нагрузку на обычное крыло, а в случае с высокоскоростными самолетами и вовсе исключить крыло из конструкции аппарата.

Новый самолет сможет перевозить 300 пассажиров на расстояние до 3,5 тысячи километров. Лайнер планируется оснастить двигателями ПД-14, испытания которых в настоящее время проводятся в Летно-исследовательском институте имени Громова.

В перспективе новый лайнер сможет занять рыночную нишу советских широкофюзеляжных самолетов Ил-86, эксплуатация которых завершилась в 2011 году.

Далее в рубрике