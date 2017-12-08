В России создают самолет с эллиптическим фюзеляжем

Разработчики приступили к определению технического облика самолета
Российская компания «Фрегат Экоджет» завершила концептуальное проектирование широкофюзеляжного среднемагистрального пассажирского самолета Freejet, заявил руководитель проекта летательного аппарата Александр Климов.
По его словам, лайнер проектируется в рамках концепции «более электрического самолета». Такая концепция предполагает использование на борту самолета большего количества электрических систем, что в конечном итоге позволит значительно снизить массу бортового оборудования.
Кроме того, фюзеляж Freejet планируется выполнить эллиптическим в поперечном сечении, что позволит эффективнее разместить во внутреннем пространстве места для пассажиров и груз.
Александр Климов пояснил «Интерфаксу», что такая схема позволяет снизить нагрузку на обычное крыло, а в случае с высокоскоростными самолетами и вовсе исключить крыло из конструкции аппарата.
Новый самолет сможет перевозить 300 пассажиров на расстояние до 3,5 тысячи километров. Лайнер планируется оснастить двигателями ПД-14, испытания которых в настоящее время проводятся в Летно-исследовательском институте имени Громова.
В перспективе новый лайнер сможет занять рыночную нишу советских широкофюзеляжных самолетов Ил-86, эксплуатация которых завершилась в 2011 году.Далее в рубрике Ученые создадут глобальную физическую модель мирового океанаСпециалисты Государственного океанографического института имени Зубова в Москве приступили к созданию модели физических процессов, протекающих в мировом океане и Черном море
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