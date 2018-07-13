В России создают межпланетный транспортный модуль для добычи полезных ископаемых на астероидах
pixabay

pixabay

Специалисты «НПО Лавочкина» рассматривают возможность доставки из космоса золота, платины и драгоценных камней

Специалисты Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина разработали требования к межпланетному модулю для добычи полезных ископаемых в космосе.

По мнению ученых, для промышленного освоения астероидов необходимо использовать транспортный модуль с электрической двигательной установкой. Он будет состоять из топливных баков, систем жизнеобеспечения, связи и стыковки.

Модуль может быть дополнительно оснащен устройствами для причаливания и швартовки к небесному телу, механизмами для крепления горнодобывающего комбайна, контейнерами для перевозки полезных ископаемых и аппаратами для доставки ресурсов на Землю.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
События: космос, наука
Персоны: ученые
Сибирские ученые изобрели антибактериальное покрытие для больниц Далее в рубрике Сибирские ученые изобрели антибактериальное покрытие для больницОно наносится в виде лака на любые поверхности и эффективно борется с микробами

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО