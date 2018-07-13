В России создают межпланетный транспортный модуль для добычи полезных ископаемых на астероидах

Специалисты Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина разработали требования к межпланетному модулю для добычи полезных ископаемых в космосе.

По мнению ученых, для промышленного освоения астероидов необходимо использовать транспортный модуль с электрической двигательной установкой. Он будет состоять из топливных баков, систем жизнеобеспечения, связи и стыковки.

Модуль может быть дополнительно оснащен устройствами для причаливания и швартовки к небесному телу, механизмами для крепления горнодобывающего комбайна, контейнерами для перевозки полезных ископаемых и аппаратами для доставки ресурсов на Землю.

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