В России создано новое лекарство от клещевого энцефалита
Новый препарат в сотни раз эффективней иммуноглобулина
Ученый Сибирского отделения РАН Иван Байков занимается разработкой нового эффективного лекарства против клещевого энцефалита.
Доклинические испытания нового препарата, проведенные на лабораторных мышах, показали, что полученное Байковым лекарство в сотни раз эффективней иммуноглобулина и абсолютно нетоксично.
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