В России создано новое лекарство от эпилепсии
pixabay.com

pixabay.com

Биологи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино создали лекарство, способное приглушить эпилептический припадок

По словам автора работы Валентины Кичигиной, использование нового препарата или его аналогов может способствовать разработке нового подхода для лечения височной эпилепсии.

В ходе исследования ученые проследили за тем, как меняется работа клеток центра памяти у крыс после наступления эпилептического припадка и пришли к выводу, что разработка новых стратегий лечения может помочь уменьшить повреждения, наносимые клеткам мозга во время приступов.

Валентина Кичигина и ее коллеги попытались выяснить причину наступления эпилепсии и найти способ ее лечения без хирургического вмешательства, наблюдая за тем, что происходило с нейронами гиппокампа крыс при наступлении искусственного эпилептического припадка, вызванного каиновой кислотой.

Во время припадка нервные клетки резко начинают синхронизировать свои импульсы, одновременно «включаясь» и «выключаясь», однако достоверно сказать, почему это происходит, ученые пока не могут.

Предполагается, что приступы эпилепсии могут возникать из-за того, что нервные клетки ошибочно считают, что внутри них почти не осталось питательных веществ.

Как показал эксперимент на крысах, инновационный препарат заметно улучшил состояние гиппокампа и самочувствие крыс, у которых нейротоксин вызывал относительно слабые припадки, при которых у них не было конвульсий. В таких случаях число погибших нейронов снизилось примерно вдвое, а выжившие клетки не были повреждены.

При развитии более сильных припадков эффект от препарата был заметно слабее.

Тем не менее, ученые считают, что новый препарат может защитить мозг эпилептиков от повреждений и избавить страдающих этой болезнью людей от необходимости операции, после которой теряется возможность запоминать новую информацию, сообщает «РИА Новости».

Теги:
Места: Россия
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
В России создана самая маленькая паровая турбина Далее в рубрике В России создана самая маленькая паровая турбинаСпециалисты Уральского федерального университета построили уникальную паровую турбину, способную работать без использования топливного масла.

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО