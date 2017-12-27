В России создано новое лекарство от эпилепсии

Биологи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино создали лекарство, способное приглушить эпилептический припадок
По словам автора работы Валентины Кичигиной, использование нового препарата или его аналогов может способствовать разработке нового подхода для лечения височной эпилепсии.
В ходе исследования ученые проследили за тем, как меняется работа клеток центра памяти у крыс после наступления эпилептического припадка и пришли к выводу, что разработка новых стратегий лечения может помочь уменьшить повреждения, наносимые клеткам мозга во время приступов.
Валентина Кичигина и ее коллеги попытались выяснить причину наступления эпилепсии и найти способ ее лечения без хирургического вмешательства, наблюдая за тем, что происходило с нейронами гиппокампа крыс при наступлении искусственного эпилептического припадка, вызванного каиновой кислотой.
Во время припадка нервные клетки резко начинают синхронизировать свои импульсы, одновременно «включаясь» и «выключаясь», однако достоверно сказать, почему это происходит, ученые пока не могут.
Предполагается, что приступы эпилепсии могут возникать из-за того, что нервные клетки ошибочно считают, что внутри них почти не осталось питательных веществ.
Как показал эксперимент на крысах, инновационный препарат заметно улучшил состояние гиппокампа и самочувствие крыс, у которых нейротоксин вызывал относительно слабые припадки, при которых у них не было конвульсий. В таких случаях число погибших нейронов снизилось примерно вдвое, а выжившие клетки не были повреждены.
При развитии более сильных припадков эффект от препарата был заметно слабее.
Тем не менее, ученые считают, что новый препарат может защитить мозг эпилептиков от повреждений и избавить страдающих этой болезнью людей от необходимости операции, после которой теряется возможность запоминать новую информацию, сообщает «РИА Новости».Далее в рубрике В России создана самая маленькая паровая турбинаСпециалисты Уральского федерального университета построили уникальную паровую турбину, способную работать без использования топливного масла.
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