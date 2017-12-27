В России создано новое лекарство от эпилепсии

По словам автора работы Валентины Кичигиной, использование нового препарата или его аналогов может способствовать разработке нового подхода для лечения височной эпилепсии.

В ходе исследования ученые проследили за тем, как меняется работа клеток центра памяти у крыс после наступления эпилептического припадка и пришли к выводу, что разработка новых стратегий лечения может помочь уменьшить повреждения, наносимые клеткам мозга во время приступов.

Валентина Кичигина и ее коллеги попытались выяснить причину наступления эпилепсии и найти способ ее лечения без хирургического вмешательства, наблюдая за тем, что происходило с нейронами гиппокампа крыс при наступлении искусственного эпилептического припадка, вызванного каиновой кислотой.

Во время припадка нервные клетки резко начинают синхронизировать свои импульсы, одновременно «включаясь» и «выключаясь», однако достоверно сказать, почему это происходит, ученые пока не могут.

Предполагается, что приступы эпилепсии могут возникать из-за того, что нервные клетки ошибочно считают, что внутри них почти не осталось питательных веществ.

Как показал эксперимент на крысах, инновационный препарат заметно улучшил состояние гиппокампа и самочувствие крыс, у которых нейротоксин вызывал относительно слабые припадки, при которых у них не было конвульсий. В таких случаях число погибших нейронов снизилось примерно вдвое, а выжившие клетки не были повреждены.

При развитии более сильных припадков эффект от препарата был заметно слабее.

Тем не менее, ученые считают, что новый препарат может защитить мозг эпилептиков от повреждений и избавить страдающих этой болезнью людей от необходимости операции, после которой теряется возможность запоминать новую информацию, сообщает «РИА Новости».

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