В России создана уникальная технология жидкостного дыхания

В ходе демонстрации в резервуар со специальной жидкостью поместили собаку породы такса, и через несколько минут животное освоилось в новой среде, начав самостоятельно дышать. После этого сотрудники лаборатории вынули таксу, вытерли полотенцем и продемонстрировали, что с животным все в порядке.

По словам руководителя проекта Федора Арсеньева, новая технология поможет, например, спасти моряков с терпящей бедствие подлодки. Ученый пояснил, что на глубинах свыше ста метров невозможно быстро подняться на поверхность из-за кессонной болезни, вызывающей так называемый «эффект закипающей крови».

Для предотвращения развития последствий быстрого всплытия, экипаж, находящийся на аварийной подлодке, должен будет надеть специальный аппарат с жидкостью, которая не содержит азота. При этом «легкие человека не сжимаются, что позволит подводнику быстро подняться на поверхность и спастись».

Кроме того, технологию можно применять для вынашивания недоношенных детей, а также для помощи людям, получившим ожоги дыхательных путей, сообщает «РИА Новости».

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