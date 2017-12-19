В России создана уникальная технология жидкостного дыхания

Вице-премьер Дмитрий Рогозин представил уникальную российскую технологию жидкостного дыхания, разработанную Фондом перспективных исследований
В ходе демонстрации в резервуар со специальной жидкостью поместили собаку породы такса, и через несколько минут животное освоилось в новой среде, начав самостоятельно дышать. После этого сотрудники лаборатории вынули таксу, вытерли полотенцем и продемонстрировали, что с животным все в порядке.
По словам руководителя проекта Федора Арсеньева, новая технология поможет, например, спасти моряков с терпящей бедствие подлодки. Ученый пояснил, что на глубинах свыше ста метров невозможно быстро подняться на поверхность из-за кессонной болезни, вызывающей так называемый «эффект закипающей крови».
Для предотвращения развития последствий быстрого всплытия, экипаж, находящийся на аварийной подлодке, должен будет надеть специальный аппарат с жидкостью, которая не содержит азота. При этом «легкие человека не сжимаются, что позволит подводнику быстро подняться на поверхность и спастись».
Кроме того, технологию можно применять для вынашивания недоношенных детей, а также для помощи людям, получившим ожоги дыхательных путей, сообщает «РИА Новости».Далее в рубрике Байкал станет океаномУченые из Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН восстанавливают историю Байкала и прогнозируют его возможное будущее Читайте в рубрике «Исследования» Сон как мелодияУченые создали программу, которая превращает сны людей в удивительную музыку
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