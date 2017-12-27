В России создана самая маленькая паровая турбина
В России создана самая маленькая паровая турбина

Специалисты Уральского федерального университета построили уникальную паровую турбину, способную работать без использования топливного масла.

Благодаря этому риск возгорания сводится к минимум. Кроме того, отсутствие у турбины редуктора делает ее работу менее шумной.

Турбина ПТМ-30 имеет диаметр всего метра и способна работать только в связке с большой – она использует для этого остатки пара. Это способствует экономии энергии, которая составляет в среднем 300 квт/час, сообщает chrdk.ru.

По словам специалистов, малая турбина может применяться на металлургических, химических и фармацевтических предприятиях, а также в малых котельных. В будущем она сможет заменить импортные турбины и тем самым снизить отрицательное воздействие на экологию.

Теги:
Места: Россия
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