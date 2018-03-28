В России создан суперкомпьютер «Говорун»

Российские ученые создали новый суперкомпьютер под названием «Говорун», который может войти в рейтинги самых мощных вычислительных машин мира.

По словам замминистра образования и науки, академика РАН Григория Трубникова, новая вычислительная машина существенно ускорит теоретические и экспериментальные исследования в области ядерной физики и физики конденсированных сред.

«Как только машина будет загружена задачами, мы ожидаем, что она войдет в топовые рейтинги российских компьютерных систем подобного класса», – отметил ученый.

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