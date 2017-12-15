В России создан прибор для управления на расстоянии
В России создан прибор для управления на расстоянии

Институт живых систем Балтийского федерального университета имени Канта создал нейроприбор, не имеющий аналогов в мире.

Он позволяет фиксировать ряд различных электрофизиологических параметров организма и передавать мысленные сигналы для управления электронными и механическими устройствами. В частности, устройство совмещает электроэнцефалографию, электромиографию (измерение электроактивности мышечных волокон), электроокулографию (измерение биопотенциалов при движении глаз), фотоплетизмографию (регистрация кровяного потока). Прибор позволяет управлять без помощи рук инвалидной коляской, экзоскелетом или играть в компьютерные игры, передает РИА «Новости».

Разработка получила название «Балалайка», хотя прибор совершенно не похож на этот музыкальный инструмент. Авторы аппарата позаимствовали название из цикла романов «Анклавы» писателя Вадима Панова.

Прибор является самой совершенной на сегодняшний день разработкой, значительно превосходящей ранее созданные Институтом живых систем подобные устройства. Специалисты планируют его доработать и довести точность управления силой мысли до 100%.

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