В России создали уникальный материал для электроники будущего

Открытие ученых из Курчатовского института повысит быстродействие компьютеров
Ученые из Курчатовского института создали двумерный материал, который можно использовать при разработке инновационных электронных устройств.
Дело в том, что разработчики вычислительной техники во всем мире подошли к физическому пределу уменьшения размеров электронных устройств.
Начиная со сверхмалых размеров элемента микросхемы - наноразмеров - проявятся квантовые эффекты, и транзисторы попросту не будут работать.
Кроме того, проявится проблема скорости передачи данных от транзистора к транзистору. Пределом здесь является сама скорость света, с которой передаются электрические сигналы. Еще одной важной проблемой является необходимость охлаждения.
Современная электроника базируется на кремниевом транзисторе, способном находиться в состоянии ноля или единицы. В будущем эти параметры будут задаваться так называемым спином электрона, его квантовым состоянием, которое в определенных условиях тоже может принимать ровно одно из двух значений.
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