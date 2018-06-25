В России создали уникальный материал для электроники будущего

Ученые из Курчатовского института создали двумерный материал, который можно использовать при разработке инновационных электронных устройств.

Дело в том, что разработчики вычислительной техники во всем мире подошли к физическому пределу уменьшения размеров электронных устройств.

Начиная со сверхмалых размеров элемента микросхемы - наноразмеров - проявятся квантовые эффекты, и транзисторы попросту не будут работать.

Кроме того, проявится проблема скорости передачи данных от транзистора к транзистору. Пределом здесь является сама скорость света, с которой передаются электрические сигналы. Еще одной важной проблемой является необходимость охлаждения.

Современная электроника базируется на кремниевом транзисторе, способном находиться в состоянии ноля или единицы. В будущем эти параметры будут задаваться так называемым спином электрона, его квантовым состоянием, которое в определенных условиях тоже может принимать ровно одно из двух значений.

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