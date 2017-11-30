В России создали уникальный материал для улучшения качества дорог

Уникальный экологичный материал для строительства дорог разработали специалисты Тюменского индустриального университета (ТИУ) совместно с коллегами из Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН.

Уточняется, что ученые работают над уникальной технологией изготовления гранулированного теплоизоляционного материала из природного сырья диатомит.

Эксперименты уже проводятся на юге Тюменской области, в Ямало-Ненецком автономном округе и в Забайкалье.

По словам заведующего кафедрой криологии Земли ТИУ, академика РАН Владимира Мельникова, которого цитирует ТАСС, гранулированный диатомит используется для строительства домов, его также можно применять для атомных станций, космических кораблей и прочих сооружений, где нужна теплоизоляция и легкий вес, но самое главное применение - это улучшение качества дорог.

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