В России создали свою универсальную энциклопедию
В России создали свою универсальную энциклопедию

Ученые выполнили указ президента РФ Владимира Путина и создали Большую российскую энциклопедию. Первое ее издание они преподнесли в подарок главе государства.

Академик РАН и глава научно-редакционного совета по изданию энциклопедии Юрий Осипов рассказал, что она охватывает мир и все явления в нем. Энциклопедия состоит из 35 томов и содержит свыше 80 тысяч статей, над которыми трудились несколько сотен авторов.

Осипов подчеркнул, что далеко не каждое государство способно на создание такого объемного научного труда. «Создав такую энциклопедию, мы все-таки заняли свое законное место в элитном клубе уникальных, универсальных энциклопедий», - цитирует академика ТАСС.

Ответственный редактор ОАО «Издательство «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец, в свою очередь, отметил, что существует также полная электронная версия энциклопедии. Наряду с этим разрабатывается специальный портал, куда войдут материалы не только из Большой российской энциклопедии, но и отраслевых энциклопедий, а также публикации вузов и музеев. Путин пообещал оказать помощь в его создании.

Теги:
Места: Россия
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