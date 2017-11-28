В России создали прибор для борьбы с раком

Сотрудники Института ядерной физики СО РАН, расположенного в Новосибирске, разработали компактный ускорительный источник ионов, позволяющий справиться с неоперабельными формами рака.

Уточняется, что установка применяется для бор-нейтронозахватной терапии, позволяющей избирательного поражать раковые клетки.

Специальный раствор с высоким содержанием бора вводится в кровь человека и накапливается в пораженных клетках, уничтожая их.

После этого организм подвергается воздействию потока эпитепловых нейтронов и ядра бора поглощают эти частицы, в результате чего больные клетки погибают, а здоровые оказываются не затронуты.

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