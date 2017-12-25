В России создали малозаметный палубный «летающий радар»

Самолет пониженной радиолокационной заметности палубного и наземного базирования с системой антенн кругового обзора
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева запатентовал палубный самолет дальнего радиолокационного обзора с пониженной радиолокационной заметностью.
Уточняется, что новую разработку российских инженеров предполагается оснастить системой антенн кругового обзора. Новый самолет сможет взлетать с трамплина авианосца.
Согласно патенту, самолет радиолокационного обзора может быть выполнен по традиционной самолетной схеме с крылом нормальной стреловидности и V-образным хвостовым оперением.
В крыле с корневыми наплывами планируется разместить антенны радиолокационной станции, что позволит отказаться от традиционного размещения антенных модулей в радиопрозрачном обтекателе над фюзеляжем самолета.
Кроме того, отказ от верхнего размещения позволит в случае необходимости осуществить беспрепятственное и безопасное катапультирование экипажа вверх, а не под самолет.
Новый лайнер оснастят двумя реактивными двигателями с размещением воздухозаборников по краям фюзеляжа над крылом. Также он получит складываемые назад консоли крыла для компактной стоянки на палубе авианосца или его размещения в ангаре.
Уменьшение эффективной площади рассеяния летательного аппарата за счет уменьшения высоты его фюзеляжа позволит добиться радиолокационной малозаметности. Уточняется, что малозаметности для систем радиоэлектронной разведки можно добиться с помощью использования широкополосных сигналов, которые регистрируются как «белый» шум.
В СССР велась разработка нескольких проектов палубных самолетов дальнего радиолокационного обзора, однако ни один из них не был реализован на практике. В середине 1970-х годов юыл создан самолет Як-44, однако в 1993 году проект закрыли, сообщает FlotProm.Далее в рубрике Найденный в Арктике ледниковый шмель вошел в топ самых загадочных открытийЛедниковый шмель, которого обнаружил сотрудник лаборатории молекулярной экологии и филогенетики Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) Виталий Спицын, вошел в топ самых загадочных открытий в Арктике по версии англоязычного сайта The Richest
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