В России создали малозаметный палубный «летающий радар»

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева запатентовал палубный самолет дальнего радиолокационного обзора с пониженной радиолокационной заметностью.

Уточняется, что новую разработку российских инженеров предполагается оснастить системой антенн кругового обзора. Новый самолет сможет взлетать с трамплина авианосца.

Согласно патенту, самолет радиолокационного обзора может быть выполнен по традиционной самолетной схеме с крылом нормальной стреловидности и V-образным хвостовым оперением.

В крыле с корневыми наплывами планируется разместить антенны радиолокационной станции, что позволит отказаться от традиционного размещения антенных модулей в радиопрозрачном обтекателе над фюзеляжем самолета.

Кроме того, отказ от верхнего размещения позволит в случае необходимости осуществить беспрепятственное и безопасное катапультирование экипажа вверх, а не под самолет.

Новый лайнер оснастят двумя реактивными двигателями с размещением воздухозаборников по краям фюзеляжа над крылом. Также он получит складываемые назад консоли крыла для компактной стоянки на палубе авианосца или его размещения в ангаре.

Уменьшение эффективной площади рассеяния летательного аппарата за счет уменьшения высоты его фюзеляжа позволит добиться радиолокационной малозаметности. Уточняется, что малозаметности для систем радиоэлектронной разведки можно добиться с помощью использования широкополосных сигналов, которые регистрируются как «белый» шум.

В СССР велась разработка нескольких проектов палубных самолетов дальнего радиолокационного обзора, однако ни один из них не был реализован на практике. В середине 1970-х годов юыл создан самолет Як-44, однако в 1993 году проект закрыли, сообщает FlotProm.

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