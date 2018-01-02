В России создали генератор для коллайдеров

Ученые из Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) разработали новый и не имеющий аналогов в России генератор (клистрон) для коллайдеров.
Клистроны необходимы для создания мощного электромагнитного поля, которое и разгоняет частицы в коллайдерах. Ранее РФ приобретала эти устройства в западноевропейских странах или в Японии. Однако сегодня это сдеать проблематично из-за дороговизны и санкций.
Заместитель директора института Евгений Левичев рассказал РИА «Новости», что клистрон собран, а его основная часть уже прошла успешно первые испытания в негенерирующем режиме. «Сейчас мы готовимся сделать дальнейшие шаги, чтобы из этой сердцевины сделать настоящий СВЧ-прибор. Этого надеемся достичь в наступающем году», — добавил собеседник агентства.
По его словам, клистрон будет одним из основных элементов уникального электрон-позитронного коллайдера, который планируется построить в Новосибирске. Кроме того, предполагается наладить производство таких генераторов.Далее в рубрике Российские конструкторы вернулись к работе над «Короной»Отечественные конструкторы возобновили работу по созданию ракеты-носителя «Корона» многоразового использования. Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Обитель зла для насекомыхЗомби – насекомые. Не миф и не фантастика
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