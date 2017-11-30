В России создали анализатор марсианского грунта
В России создали анализатор марсианского грунта

Благодаря разработке российских ученых станет известен состав грунта Красной планеты.

Устройство, созданное специалистами МГУ и МИСиС, предназначено для миссии «Экзомарс». Прибор предназначен для исследования каменных и грунтовых пород. Он отличается миниатюрными размерами и большим набором функций.

В нем применяется новая оптическая схема, которая будет улавливать инфракрасное излучение и волны видимого света, отражающиеся от поверхности марсианского грунта. Анализируя изменения спектра, устройство, будет определять химический состав пород, сообщает Hi-News.ru.

Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
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