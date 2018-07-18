В России создадут «умную фабрику»
pixabay

pixabay

Система управления полным жизненным циклом изделия позволит контролировать процессы на всех этапах производства продукции

Госкорпорации «Ростех» и «Росатом» создадут совместное предприятие, которое разработает «умную фабрику» - систему управления полным жизненным циклом изделия. Система позволит контролировать процессы на всех этапах производства продукции: от планирования и разработки до поддержки и утилизации.

По задумке, она сможет управлять кадрами, финансами, осуществлять маркетинговые функции и гибко менять параметры продукции.

В разработке программного обеспечения примут участие Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и Национальный центр информатизации.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
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