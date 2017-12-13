В России создадут новый истребитель-перехватчик

В следующем году Объединенная авиастроительная корпорация приступит к разработке нового истребителя-перехватчика, который придет на смену устаревающему МиГ-31, рассказал генеральный конструктор корпорации Сергей Коротков.

Он отметил, что точная дата начала работы над новым истребителем станет известна сразу после того, как власти утвердят новую государственную программу вооружений России на 2018-2025 годы.

Самолетостроительная корпорация «МиГ» начала работу над внешним обликом будущего военного самолета еще в 2015 году. Известно, что поставки нового самолета могут начаться уже в середине 2020-х годов, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время ВКС России выполняют полеты на истребителях-перехватчиках МиГ-31, поступивших на вооружение в 1981 году. Эти самолеты в настоящее время проходят модернизацию до версии МиГ-31БМ. По некоторым данным, истребители-перехватчики МиГ-31 будут стоять на вооружении ВКС России еще десять лет.

В начале декабря в Опытно-конструкторском бюро им. А.Люльки сообщили о планах создать двигатель для космолета. Специалисты приступили к работе над созданием пульсирующего детонационного двигателя (ПДД) для перспективных авиационных комплексов.

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