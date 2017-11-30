В России создадут наноспутники для геофизического мониторинга

Глава научно-образовательного центра Амурского государственного университета (АмГУ) Дмитрий Фомин пояснил ТАСС, что речь идет о малых и сверхмалых спутниках, вес которых будет составлять всего несколько килограммов. По его словам, в настоящее время геофизический мониторинг осуществляется с помощью крупных спутников. Однако они могут проводить измерения только в одной точке. Участники консорциума намерены создать целую группу спутников, которые, рассредоточившись в пространстве, смогут охватить большую территорию.

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