В России создадут конкурента Falcon 9
В России создадут конкурента Falcon 9

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и ракетно-космический центр «Прогресс» приступают к созданию многоразовой ракеты среднего класса, способной конкурировать с американской Falcon 9.

Новую ракету предполагается унифицировать с одноразовым «Союзом-5». Это позволит запускать ее не только с Байконура или восточного, но и с космодрома в Тихом океане.

Предполагается, что ракета будет совершать самостоятельные посадки. В то же время не исключаются и иные варианты, в частности с применением парашютов, пишут «Известия».

Параллельно с созданием ракеты с многоразовой первой ступенью будет вестись разработка ее одноразового аналога. Носитель среднего класса должен заменить ракету «Зенит», ранее производившуюся совместно с Украиной.

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