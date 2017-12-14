В России создадут конкурента Falcon 9
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и ракетно-космический центр «Прогресс» приступают к созданию многоразовой ракеты среднего класса, способной конкурировать с американской Falcon 9.
Новую ракету предполагается унифицировать с одноразовым «Союзом-5». Это позволит запускать ее не только с Байконура или восточного, но и с космодрома в Тихом океане.
Предполагается, что ракета будет совершать самостоятельные посадки. В то же время не исключаются и иные варианты, в частности с применением парашютов, пишут «Известия».
Параллельно с созданием ракеты с многоразовой первой ступенью будет вестись разработка ее одноразового аналога. Носитель среднего класса должен заменить ракету «Зенит», ранее производившуюся совместно с Украиной.Далее в рубрике В России приступили к исследованию сетей пятого поколенияНа базе Российского университета дружбы народов (РУДН) создана лаборатория по исследованию мобильных сетей 5G. Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Медийная чехарда вокруг ТрампаЭксперты изучили, как неоднократно менялся образ Трампа в российских СМИ
Комментарии