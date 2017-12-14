В России создадут конкурента Falcon 9

Новую ракету предполагается унифицировать с одноразовым «Союзом-5». Это позволит запускать ее не только с Байконура или восточного, но и с космодрома в Тихом океане.

Предполагается, что ракета будет совершать самостоятельные посадки. В то же время не исключаются и иные варианты, в частности с применением парашютов, пишут «Известия».

Параллельно с созданием ракеты с многоразовой первой ступенью будет вестись разработка ее одноразового аналога. Носитель среднего класса должен заменить ракету «Зенит», ранее производившуюся совместно с Украиной.

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